Сирийский военнослужащий погиб во время снайперского обстрела боевиков в Алеппо

В сирийской провинции Алеппо в ходе снайперского обстрела боевиков, совершенного из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун, погиб один военнослужащий САР. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Также в Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки было зарегистрировано три обстрела со стороны террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В Алеппо зафиксирован один обстрел, в Идлибе - два обстрела.

Кроме того, продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Очередное совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в провинции Хасеке от Дейрун-Ага до Дакшурия и обратно. Помимо этого подразделения российской военной полиции провели патрулирование в Алеппо по маршрутам Аджами - Каракозак и обратно, Аджами - Мембидж и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Телль-Тамер - Эль-Тервазия и обратно; в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Эль-Тервазия и обратно, Айн-Иса - Кабиш-Васти и обратно. Российские военнослужащие также провели патрулирование в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла - Мазлум и обратно.



*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Юрий Хведчин.