В стране и мире СМИ: в Москве загорелся Богоявленский кафедральный собор Елизавета Потейчук Согласно сообщениям СМИ, есть угроза перехода огня на крышу собора. © Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости Читайте нас на: В центре столицы в Богоявленском кафедральном соборе начался пожар, сообщает пресса. По данным СМИ, предварительно, пламя может перекинуться на крышу здания. «В Богоявленском кафедральном соборе на Спартаковской улице произошло возгорание. Есть угроза перехода огня на крышу здания», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Ранее в Московской области загорелось нежилое здание в округе Фрязино на улице Окружной проезд, 18а. Кроме того, в экстренных службах отметили, что из здания мебельной фабрики эвакуировали 70 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика