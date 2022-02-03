Путин заявил, что Кремль не планирует вводить дополнительные ковидные ограничения

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство на планирует вводить дополнительны ограничения из-за коронавируса. Глава государства отметил, что говорил на эту тему с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Вчера вечером, только довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства. Расстались с ним где-то во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе по этим вопросам. Нет у правительства таких планов - вводить какие-то дополнительные ограничения», - сказал Путин на встрече с представителями организации «Деловая Россия».

Ранее в Кремле заявили, что ситуация с коронавирусом на территории России не располагает к введению локдауна. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема не актуальна и не обсуждается.