Не справились с проблемой: на подконтрольных США территориях Сирии вновь хозяйничают боевики ИГИЛ*

Атака террористов на тюрьму в сирийском городе Хасеке стала крупнейшей за последние несколько лет. Им удалось захватить хорошо укрепленный комплекс, где содержались тысячи осужденных и обвиняемых боевиков и их пособников. Местные вооруженные формирования, подконтрольные США, неделю пытались отбить тюрьму. А американская авиация, вызванная для поддержки, засыпала город ракетами и бомбами. Спасаясь от смерти свои дома покинули десятки тысяч мирных жителей.

«Войска коалиции (международная коалиция во главе с США - прим.ред.) всю ночь сбрасывали бомбы над нашими головами, наши дети напуганы. Нет ни воды, ни электричества, содержимое дома разрушено, состояние ужасное, что делать?», - сказал местный житель.

Почти одновременно с боями в сирийской Хасеке боевики запрещенного ИГИЛ* напали на блокпост в иракском городе Джалаула всего в 100 километрах от Багдада и убили 11 человек.

«Мне позвонили утром, в половине девятого. Мне сказали, что ваш сын принял мученическую смерть. Я поехал в аэропорт. Я спросил, что происходит, они сказали, что с ними что-то случилось, Исламское государство* убило их, как мучеников», - сказал местный житель Мейзер Фалех.

Крупные теракты в Ираке особенно в приграничных с Сирией районах происходят все чаще, люди живут в постоянном страхе. Там, в пустынных районах боевики собирают силы и готовят операции, оставаясь недосягаемыми. У местных властей нет ресурсов, чтобы справиться с назревающей угрозой, после того как США вывели войска, оставив людей на произвол судьбы.

«Все люди на севере очень обеспокоены и боятся что ИГИЛ* может вернуться. Это произошло также после того, как американские солдаты и коалиции были выведены из Ирака. Это помогло начать атаки на нескольких локациях в Ираке», - сообщил журналист Эзхар ЭлРобаэи.

После событий в тюрьме Хасеке иракские военные спешно укрепляют границу, ожидая масштабного наступления боевиков .

«Все эти три линии укреплены командованием погранвойск и состоят из укрепленных постов, железобетонных башен и оснащены вспомогательным вооружением. И тем завершается первая линия обороны, которая находится под ответственность командования пограничных войск, согласно международным протоколам. После этого идет зона обороны, которая контролируется военными», - сообщил командующий операциями в Западной Ниневии Джаббар Найма Карам.

Результат многолетней оккупации Ирака и части Сирии коалиционными войсками во главе с США - тяжелейшая экономическая ситуация в регионе. Молодые люди, живущие за чертой бедности, легко проникаются радикальными идеями, плюс боевики им обещают не только рай после смерти, но и вполне реальный заработок в этой жизни - если они возьмут в руки автомат.

«Сейчас американцы открыто признают, что ячейки ИГИЛ* остаются на востоке Сирии, там есть много пустынных районов, куда коалиция не добиралась. Такие же районы есть в Ираке. Американцы и их союзники не смогли справиться с этой проблемой. Оживились эти ячейки потому, что пришли в себя после целой цепи поражений и поняли, что американцы при президенте Байдене уже не так активно интересуются Ближним и Средним востоком, и решили для себя, что опять возвращается их час», - рассказала советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина.

В сирийском МИДе регулярно выпускают заявление о том, что американские войска находятся в стране незаконно. При этом их недостаточно, чтобы заниматься борьбой с терроризмом, но вполне хватает, чтобы контролировать нефтяные поля.

«На главной базе американцев в Сирии формируются антиправительственные Дамаску формирования, куда входят бывшие боевики ИГИЛ* и Аль-Каиды**, которые используются американцами для реализации своих интересов» , - рассказал востоковед Борис Долгов.

Окончательная победа над террористами в Сирии поставила бы Штаты в ситуацию, когда даже формальных оснований находиться в чужой стране у них не осталось бы, а как показывает история, отказываться от своих целей не в их правилах. Даже если ради этого придется пожертвовать благополучием других народов.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

**«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.