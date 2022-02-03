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Не справились с проблемой: на подконтрольных США территориях Сирии вновь хозяйничают боевики ИГИЛ*

Алексей Курильченко
Алексей Алексеев
18:31 03.02.2022
На подконтрольных США территориях Сирии американцы проводят свои операции без разрешения официального Дамаска. При этом Байден дал террористам понять, что ему неинтересен Ближний Восток, что развязало им руки.
Не справились с проблемой: на подконтрольных США территориях Сирии вновь хозяйничают боевики ИГИЛ*
© Фото: ТРК "Звезда"
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Атака террористов на тюрьму в сирийском городе Хасеке стала крупнейшей за последние несколько лет. Им удалось захватить хорошо укрепленный комплекс, где содержались тысячи осужденных и обвиняемых боевиков и их пособников. Местные вооруженные формирования, подконтрольные США, неделю пытались отбить тюрьму. А американская авиация, вызванная для поддержки, засыпала город ракетами и бомбами. Спасаясь от смерти свои дома покинули десятки тысяч мирных жителей.

«Войска коалиции (международная коалиция во главе с США - прим.ред.) всю ночь сбрасывали бомбы над нашими головами, наши дети напуганы. Нет ни воды, ни электричества, содержимое дома разрушено, состояние ужасное, что делать?», - сказал местный житель.

Почти одновременно с боями в сирийской Хасеке боевики запрещенного ИГИЛ* напали на блокпост в иракском городе Джалаула всего в 100 километрах от Багдада и убили 11 человек. 

«Мне позвонили утром, в половине девятого. Мне сказали, что ваш сын принял мученическую смерть. Я поехал в аэропорт. Я спросил, что происходит, они сказали, что с ними что-то случилось, Исламское государство* убило их, как мучеников», - сказал местный житель Мейзер Фалех.

Крупные теракты в Ираке особенно в приграничных с Сирией районах происходят все чаще, люди живут в постоянном страхе. Там, в пустынных районах боевики собирают силы и готовят операции, оставаясь  недосягаемыми. У местных властей нет ресурсов, чтобы справиться с назревающей угрозой, после того как США вывели войска, оставив людей на произвол судьбы. 

«Все люди на севере очень обеспокоены и боятся что ИГИЛ* может вернуться. Это произошло также после того, как американские солдаты и коалиции были выведены из Ирака. Это помогло начать атаки на нескольких локациях в Ираке», - сообщил журналист Эзхар ЭлРобаэи.

После событий в тюрьме Хасеке иракские военные спешно укрепляют границу, ожидая масштабного наступления боевиков .

«Все эти три линии укреплены командованием погранвойск и состоят из укрепленных постов, железобетонных башен и оснащены вспомогательным вооружением. И тем завершается первая линия обороны, которая находится под ответственность командования пограничных войск, согласно международным протоколам. После этого идет зона обороны, которая контролируется военными», - сообщил командующий операциями в Западной Ниневии Джаббар Найма Карам.

Результат многолетней оккупации Ирака и части Сирии коалиционными войсками во главе с США - тяжелейшая экономическая ситуация в регионе. Молодые люди, живущие за чертой бедности, легко проникаются радикальными идеями, плюс боевики им обещают не только рай после смерти, но и вполне реальный заработок в этой жизни - если они возьмут в руки автомат.

«Сейчас американцы открыто признают, что ячейки ИГИЛ* остаются на востоке Сирии, там есть много пустынных районов, куда коалиция не добиралась. Такие же районы есть в Ираке. Американцы и их союзники не смогли справиться с этой проблемой. Оживились эти ячейки потому, что пришли в себя после целой цепи поражений и поняли, что американцы при президенте Байдене уже не так активно интересуются Ближним и Средним востоком, и решили для себя, что опять возвращается их час», - рассказала советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина.

В сирийском МИДе регулярно выпускают заявление о том, что американские войска находятся в стране незаконно. При этом их недостаточно, чтобы заниматься борьбой с терроризмом, но вполне хватает, чтобы контролировать нефтяные поля.

«На главной базе американцев в Сирии формируются антиправительственные Дамаску формирования, куда входят бывшие боевики ИГИЛ* и Аль-Каиды**, которые используются американцами для реализации своих интересов» , - рассказал востоковед Борис Долгов.

Окончательная победа над террористами в Сирии поставила бы Штаты в ситуацию, когда даже формальных оснований находиться в чужой стране у них не осталось бы, а как показывает история, отказываться от своих целей не в их правилах. Даже если ради этого придется пожертвовать благополучием других народов.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

**«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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