Внук командующего фронтом рассказал о подготовке к премьере симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде

Исполнение Седьмой, или Ленинградской, симфонии композитора Дмитрия Шостаковича в осажденном Ленинграде - это история про силу духа и веру в победу. Оркестр начал собираться весной 1942 года в блокадном городе, музыкантов даже отзывали с фронта, но зачем? Это была весна после первой, самой страшной и тяжелой зимы в заблокированном Ленинграде. Но осажденному городу, в котором не ходили трамваи, не работал водопровод, а нормы хлеба спустились до минимальных, была нужна музыка.

Для того чтобы премьера симфонии состоялась, пришлось провести целую военную операцию. Внук Маршала Советского Союза и на тот момент командующего Ленинградским фронтом Леонида Говорова Алексей рассказал о ней ведущему программы «Главный день» Борису Щербакову.

«Дед понимал, что люди должны спокойно приехать в филармонию, сесть на свои места, потом так же спокойно выйти, уехать. И что все это должно пройти без взрывов, без жертв среди людей. Поэтому он со всей обстоятельностью, как и в любой другой ситуации, разработал военную операцию. Она даже получила кодовое название “Шквал”. Где-то за месяц до концерта дед со своими артиллеристами уже детально прорабатывал план артиллерийского подавления вражеских позиций. Дед промерил, что это должно было быть 2 часа 20 минут с учетом исполнения и приезда-отъезда людей. И все это время наша артиллерия вела непрерывный огонь по врагу», - рассказал мужчина.

Алексей Говоров также упомянул, что его дед Леонид в какой-то момент лично приехал на концерт и разместился в зале с другими слушателями, показывая таким образом, что все действительно в порядке.

Как истощенный голодный оркестр сумел не только отрепетировать, но и выступить в концертном зале Ленинградской филармонии? Почему в тот день враги, обложившие город, не могли выпустить по нему ни одного снаряда? И какую роль Седьмая симфония сыграла в судьбе самого Шостаковича? Смотрите в программе «Главный день» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.