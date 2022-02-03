Знаменосцами сборной Украины на Олимпиаде станут Абраменко и Назарова

Знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине станут олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских игр в фигурном катании Александра Назарова. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины. Церемония открытия состоится 4 февраля.

«Прежде всего это большая честь для меня - нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно», - сказал Абраменко. «Еще на зимних Играх-2018 в Пхенчхане я очень стремилась стать флагоносцем, но понимала, что для меня это дебютное соревнование такого уровня. И поэтому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной», - отметила Назарова.

На зимней Олимпиаде в 2018 году в Южной Корее Абраменко завоевал золотую медаль в соревнованиях по лыжной акробатике. Фристайлист из России Илья Буров завоевал бронзу. В ходе церемонии награждения Абраменко обнял россиянина, завернув его во флаг Украины, за что его раскритиковали украинские политики.