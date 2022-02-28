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ВСУ продолжают обстрелы: корреспондент показал освобожденное ополченцами село Николаевка в Донбассе

Алексей Дегтярев
07:15 28.02.2022
Десятки людей по-прежнему вынуждены спасаться в бомбоубежище.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по факту обстрелов Донбасса. Снаряды попали в 67 жилых домов. В результате погибли 2 мирных жителя, 10 человек были ранены. В поселке Николавевка под огнем артиллерии ВСУ оказалась съемочная группа «Звезды». Журналисты не пострадали.

«Вот мы находимся на бывших украинских позициях, мимо нас проходит техника ДНР она идет на Волноваху. До Мариуполя освободителям осталось рукой подать, каких- то 20 километров. Наступление развивается стремительно. И украинские националисты бегут бросая позиции», - рассказывает корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев.

Сейчас в Николаевке уже не просто передовые части. Через нее проходит целая группировка войск. Сменилась и власть в администрации. Бойцы Народной милиции в приподнятом настроении - они ждали шанса вернуть свою землю целых восемь лет.

«Ребята, гордость берет за то что было принято такое решение. Горд за президента, горд за свою страну, горд за глав наших республик. Спасибо, что еще сказать не знаю», - поделился эмоциями депутат народного совета Сергей Прокопенко.

Но пока Николаевка остается прифронтовым поселком. И украинские военные продолжают наводить ужас на местное население.

Уже освобожденную Николаевку постоянно подвергают обстрелам и поэтому жители уже несколько дней вынуждены скрываться в бомбоубежище. Но даже там люди рады тому, что украинская армия ушла, ведь националисты творили здесь жуткие вещи.

«У нас тут учительницу взяли СБУ, издевались. Доярку тоже взяли, издевались над ней - у нее сын в Докучаевске. У кого дети в Докучаевске, к ним приходили (и спрашивали - прим.ред.) - где ваш сын. Такие ситуации были постоянно», - рассказал житель поселка Виталий Момот.

В бомбоубежище десятки людей. А почему они здесь, журналистам доступно объяснили украинские военные. Через полчаса после приезда съемочной группы, на поселок посыпались снаряды.

Во время бомбежки никто не пострадал. Уничтожен один легковой автомобиль и покорежен грузовик. Досталось и машине журналистов - ее побило осколками, но водитель, слава богу, остался жив.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов.

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