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Новая цель: почему на Западе заговорили о намерении Китая «забрать» Тайвань

Анна Берестовая
Федор Шеин
05:54 28.02.2022
Западные страны усмотрели в действиях Китая желание «забрать» территорию Тайваня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pexels.com
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Пролет самолетов вооруженных сил Китая вблизи от Тайваня, который Китай считает своей неотъемлемой территорией, заставил взорваться западное информпространство. Рядовой рейд китайской авиации совпал по времени с началом российской операции по защите республик Донбасса. И в этом Запад увидел чуть ли не открытие второго фронта.

Однако еще до Олимпиады в американских СМИ начала появляться информация о том, что китайские войска якобы намерены войти на Тайвань сразу по завершении Олимпийских игр. Риторика была ровно та же, что и в отношении России: ничего нового на Западе решили не придумывать. Несколько дней назад бывший американский президент Дональд Трамп призвал отсчитывать секунды до эскалации.

«Я знаю президента Си. Китай будет следующим. Они ждали окончания Олимпийских игр. Теперь Олимпиада закончилась, и вы можете засекать время. Россия с Китаем  здесь как сестры-близнецы. Китай очень хочет забрать Тайвань», - заявил экс-лидер США.

Ситуация и правда напряженная, но не между Китаем и Тайванем, а между Китаем и США. После резкого экономического взлета КНР Вашингтон развязал против Пекина настоящую экономическую войну. А в прошлом месяце Соединенные Штаты опубликовали новую версию Индо-Тихоокеанской стратегии США, предусматривающую противодействие КНР.

Пекин, который так долго был сдержанно дипломатичным, в этот раз молчать не стал. Министр иностранных дел страны отметил, что продвигаемая некоторыми официальными лицами США ожесточенная конкуренция с Китаем вполне может перерасти в полномасштабную конфронтацию между странами.

Продолжение смотрите в сюжете Федора Шеина - программа «Главное с Ольгой Беловой», телеканал «Звезда»

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