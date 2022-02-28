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«Европейцам придется заплатить цену за эти меры»: глава ЕК о санкциях против РФ

Игнат Далакян
05:29 28.02.2022
Урсула фон дер Ляйен считает, что меры в отношении России не пройдут для Европы бесследно.
«Европейцам придется заплатить цену за эти меры»: глава ЕК о санкциях против РФ
© Фото: Alexandros Michailidis - Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что жители стран Европы пострадают из-за санкций, введённых в отношении России.

«Европейцам придется заплатить цену за эти меры», - передает слова фон дер Ляйен RT.

Ранее председатель Еврокомиссии заявила, что страны Евросоюза хотят вступления Украины в ЕС. Как сообщала фон дер Ляйен, Украина тесно сотрудничает по ряду вопросов с Европейским союзом.

Против России вводятся многочисленные санкции в ответ на специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР. Так, Европейский союз согласовал отключение ряда банков России от платежной системы SWIFT и одобрил полное закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолетов.

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