«Европейцам придется заплатить цену за эти меры»: глава ЕК о санкциях против РФ
Урсула фон дер Ляйен считает, что меры в отношении России не пройдут для Европы бесследно.
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что жители стран Европы пострадают из-за санкций, введённых в отношении России.
«Европейцам придется заплатить цену за эти меры», - передает слова фон дер Ляйен RT.
Ранее председатель Еврокомиссии заявила, что страны Евросоюза хотят вступления Украины в ЕС. Как сообщала фон дер Ляйен, Украина тесно сотрудничает по ряду вопросов с Европейским союзом.
Против России вводятся многочисленные санкции в ответ на специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР. Так, Европейский союз согласовал отключение ряда банков России от платежной системы SWIFT и одобрил полное закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолетов.