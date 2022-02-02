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Жизнь длиной 15 минут: 79 лет со дня разгрома советскими войсками фашистов в Сталинградской битве

Егор Левин
Виталий Никулин
08:43 02.02.2022
Победа в затяжном кровопролитном сражении ликвидировала угрозу захвата немцами Кавказа и фактически вывела Италию, Венгрию и Румынию из войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сталинградская битва завершилась победой Красной армии, и это изменило ход всей Второй мировой войны. Сокрушительный удар по противнику был нанесен в тот момент, когда Третий рейх находился на вершине могущества и контролировал самую большую за все время войны территорию. Кульминацией контрнаступления стала операция «Кольцо», 112 участников которой удостоились званий Героя Советского Союза.

Победа в Сталинградской битве ликвидировала угрозу захвата немцами Кавказа и фактически вывела Италию, Венгрию и Румынию из войны. Масштабнейшее сражение раскинулось на территории свыше 100 000 квадратных метров, бои шли за каждый переулок, за каждый дом, за каждый метр земли. Фашистский блок потерял четвертую часть сил, действовавших на советско-германском фронте, наступил кризис профашистских режимов в странах Европы.

200 дней боев, 2 миллиона погибших, средняя продолжительностью жизни - 15 минут. Героические имена - Павлов, Зайцев, Ибаррури и другие. История одной из самых страшных битв на Земле описана в тысячах книг, песен и кинокартин.

Главным символом победы на Волге остается Мамаев Курган, но не менее легендарной стала и другая высота - Лысая гора, которую в начале 1943 года должны были взять бойцы 64-й армии. Именно они впоследствии пленят и генерал-фельдмаршала Паулюса.

На момент начала операции «Кольцо» численность немецких войск составляла более 200 тысяч человек, но перед окружением осталось немногим более 90 тысяч . Группировка была расчленена, и ко 2 февраля полностью сложила оружие.

«Кольцо» завершило Сталинградскую битву, которая положила начало коренному перелому и в Великой Отечественной войне, и во Второй мировой. В одних только хранилищах Музея-заповедника «Сталинградская битва» более 7,5 тысяч экспонатов, преподнесенных в дар городу политиками и обычными жителями из 65 стран мира.

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