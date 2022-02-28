Избежать крови мирных жителей: как РФ ведет спецоперацию по защите Донбасса

Признав республики Донбасса, Россия 24 февраля, после обращения ДНР и ЛНР с просьбой о помощи, начала специальную военную операцию. Ее цели - защита мирных жителей Донбасса и денацификация Украины. Как только был отдан приказ Верховного главнокомандующего, началась переброска техники к западным рубежам.

«Военная техника, которая находится в приграничных территориях, пришла в движение. В заданном направлении выдвинулись танки и машины материального обеспечения», - сообщил корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев.

Сначала ударили высокоточными ракетами. Били прицельно: по военным аэродромам и зенитным установкам. Уже через несколько часов после начала операции Минобороны России сообщило - инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя, а средства ПВО Украины перестали существовать. Небо расчищено и настал черед российской авиации.

Вертолеты армейской авиации курсируют нескончаемым потоком в сторону границы и обратно. Это Ка-52 «Аллигатор», а также Ми-24 и Ми-8 с оружием на подвеске. Все идут на предельно низких высотах и в некоторых местах, как будто бы, вплотную к земле.

Российская бронетехника пересекла границу, не встречая сопротивления погранслужбы Украины, и уже скоро танковые колонны подошли к Харькову. Город, в котором 90% жителей считают русский язык родным, без страха встречал войска с символом «Z» на бортах.

В Министерстве обороны подчеркнули, что вооруженные силы России работают исключительно по военным объектам. Издалека и высокоточным оружием. Россия, по заявлению МО, не воюет против народа Украины. Лишнее тому доказательство - приказ министра обороны Сергея Шойгу уважительно обращаться с военнослужащими ВСУ, так как они давали присягу и лишь подчинялись приказам своего командования.

Продолжение смотрите в сюжете Алексея Алексеева - программа «Главное с Ольгой Беловой», телеканал «Звезда»

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов