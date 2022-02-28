Исторический момент: как власти РФ пришли к признанию ДНР и ЛНР

Внеочередное заседание Совета Безопасности России смотрел в режиме прямой трансляции буквально весь мир. Когда в Кремле собралось все политическое руководство страны, президент Владимир Путин объявил тему разговора: признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. «Да» или «нет».

«Каждый из вас знает, я специально - хочу это подчеркнуть -специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. Ваше мнение заранее не спрашивал. И то, что происходит сейчас, это происходит прямо, что называется, с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной со стороны подготовки», - указал президент России Владимир Путин.

Действительно, ни у кого из представителей высшего политического руководства России не было с собой никаких заранее подготовленных документов. У Президента тоже ни одной заготовленной бумажки. Лишь министр обороны, Сергей Шойгу, захватил с собой тонкую папочку с некими справочными цифрами, но и она, как выяснилось позже, не понадобилась. Все - с чистого листа и в режиме реального времени.

Первым вышел к микрофонам министр иностранных дел Сергей Лавров. Его ответ - однозначно «да», надо признавать ДНР и ЛНР, переговоры больше не имеют смысла.

«Я очень надеюсь, что мы тем самым пошлем сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно уже восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, над нашими гражданами. Поэтому я не вижу другого пути. Что касается предложения дать два-три дня Западу, чтобы он одумался, - это дело, конечно, вкуса, но он, конечно же, не изменит свою позицию, это всем понятно», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Свои мнения высказали первые лица государства. В конечном итоге - единогласное «да». Тут же короткое резюме президента – решение будет принято в течение нескольких часов.

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