Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Исторический момент: как власти РФ пришли к признанию ДНР и ЛНР

Алексей Самолетов
Анна Берестовая
02:33 28.02.2022
«Звезда» проследила, как российскими властями принимались важнейшие решения по ЛНР и ДНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Совет Безопасности РФ
Читайте нас на:

Внеочередное заседание Совета Безопасности России смотрел в режиме прямой трансляции буквально весь мир. Когда в Кремле собралось все политическое руководство страны, президент Владимир Путин объявил тему разговора: признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. «Да» или «нет».

«Каждый из вас знает, я специально - хочу это подчеркнуть -специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. Ваше мнение заранее не спрашивал. И то, что происходит сейчас, это происходит прямо, что называется, с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной со стороны подготовки», - указал президент России Владимир Путин.

Действительно, ни у кого из представителей высшего политического руководства России не было с собой никаких заранее подготовленных документов. У Президента тоже ни одной заготовленной бумажки. Лишь министр обороны, Сергей Шойгу, захватил с собой тонкую папочку с некими справочными цифрами, но и она, как выяснилось позже, не понадобилась. Все - с чистого листа и в режиме реального времени.

Первым вышел к микрофонам министр иностранных дел Сергей Лавров. Его ответ - однозначно «да», надо признавать ДНР и ЛНР, переговоры больше не имеют смысла.

«Я очень надеюсь, что мы тем самым пошлем сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно уже восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, над нашими гражданами. Поэтому я не вижу другого пути. Что касается предложения дать два-три дня Западу, чтобы он одумался, - это дело, конечно, вкуса, но он, конечно же, не изменит свою позицию, это всем понятно», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Свои мнения высказали первые лица государства. В конечном итоге - единогласное «да». Тут же короткое резюме президента – решение будет принято в течение нескольких часов.

Продолжение смотрите в сюжете Алексея Самолетова - программа «Главное с Ольгой Беловой», телеканал «Звезда»

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:16 В стране и мире
Видео
Депутат Рады обвинил власти Украины в применении «фашистской тактики»
23:27 В стране и мире
Видео
Политолог: переговоры РФ с Украиной могут пройти в понедельник утром
19:41 Армия
Видео
МО РФ: действия украинских националистов к захваченным военным РФ схожи с пытками германских нацистов в ВОВ
16:43 Армия
Видео
МО РФ: подразделения ВСУ начали массовое применение боеприпасов с фосфором в пригородах Киева
16:25 В стране и мире
Песков рассказал, как Украина согласилась на переговоры в Гомеле
Популярное
Мэр Житомира: силовики будут стрелять в мародеров на месте
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.