В стране и мире В ДНР заявили о регулярных случаях оставления оружия украинскими военными Алиса Кононенко Сообщается об оставленных ПТУРах, стрелковом оружии и обмундировании, которые ранее Украина получила в рамках военной помощи от стран Запада. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Украинские военные регулярно бросают оружие, сообщил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин. «Там какой-то скарб, в том числе, оружие, которое было поставлено их заокеанскими партнерами и европейскими партнерами. Это и противотанковые ракеты, это и стрелковое оружие, много, и обмундирование и элементы экипировки, да, это все есть и при случае вы это сможете потом увидеть в корпусе», - цитирует Гагина РИА Новости. Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что глава военного ведомства Сергей Шойгу отдал командирам подразделений распоряжение относиться с уважением к украинским военнослужащим. Он также подчеркнул, что удары ВС РФ не наносятся как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика