В ДНР заявили о регулярных случаях оставления оружия украинскими военными
Украинские военные регулярно бросают оружие, сообщил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.
«Там какой-то скарб, в том числе, оружие, которое было поставлено их заокеанскими партнерами и европейскими партнерами. Это и противотанковые ракеты, это и стрелковое оружие, много, и обмундирование и элементы экипировки, да, это все есть и при случае вы это сможете потом увидеть в корпусе», - цитирует Гагина РИА Новости.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что глава военного ведомства Сергей Шойгу отдал командирам подразделений распоряжение относиться с уважением к украинским военнослужащим.
Он также подчеркнул, что удары ВС РФ не наносятся как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах.