Сибирские мотострелки разгромили превосходящие силы «противника» на учениях

На учениях в Кемеровской области мотострелки уничтожили превосходящие силы условного противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Данные о сосредоточении «вражеских сил» передавались при помощи беспилотников «Орлан-10».

«Военнослужащие мотострелковых подразделений выдвинулись в назначенный район и заняли оборону на маршруте выдвижения основных сил условного противника», - говорится в сообщении.

По неприятелю был нанесен массированный артиллерийский удар из самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С». После чего, мотострелки при поддержке танков Т-72 и боевых машин пехоты (БМП-2) перешли в контрнаступление и подавили сопротивление условного противника.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов