Артиллеристы СФ отработали боевые действия с нестандартными решениями в Арктике
Артиллеристы арктической бригады СФ отработали боевые действия с нестандартными решениями. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
«В ходе проведения тренировки с артиллеристами было отработано планирование боевых действий с принятием нестандартных решений и учетом особенностей ведения боевых действий в условиях Крайнего Севера и Арктики», - говорится в сообщении.
Занятия проводились вместе с подразделениями противовоздушной обороны на полигоне Алакурти в Мурманской области.
Артиллеристы использовали самоходные установки «Гвоздика». Они совершили марш в назначенный район и отработали маскировку техники. Завершив выполнение задачи, батарея свернулась и сменила огневую позицию, уложившись в соответствующий норматив.
Кроме этого, сообщается, что стрелки-зенитчики отработали стрельбы из ПЗРК на полевом модернизированном тренажере. Были проведены электронные пуски по имитированным воздушным целям.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Кирилл Ховрин