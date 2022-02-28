Армия Артиллеристы СФ отработали боевые действия с нестандартными решениями в Арктике Занятия проводились вместе с подразделениями противовоздушной обороны на полигоне Алакурти в Мурманской области. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Артиллеристы арктической бригады СФ отработали боевые действия с нестандартными решениями. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота. «В ходе проведения тренировки с артиллеристами было отработано планирование боевых действий с принятием нестандартных решений и учетом особенностей ведения боевых действий в условиях Крайнего Севера и Арктики», - говорится в сообщении. Занятия проводились вместе с подразделениями противовоздушной обороны на полигоне Алакурти в Мурманской области. Артиллеристы использовали самоходные установки «Гвоздика». Они совершили марш в назначенный район и отработали маскировку техники. Завершив выполнение задачи, батарея свернулась и сменила огневую позицию, уложившись в соответствующий норматив. Кроме этого, сообщается, что стрелки-зенитчики отработали стрельбы из ПЗРК на полевом модернизированном тренажере. Были проведены электронные пуски по имитированным воздушным целям. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Кирилл Ховрин В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика