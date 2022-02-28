Силы ДНР ведут наступление: съемочная группа «Звезды» побывала освобожденных поселках Донбасса

В настоящее время на Донбассе войска ДНР продолжают продвижение. Как меняется ситуация на линии фронта рассказал побывавший прямо в эпицентре событий военный корреспондент «Звезды» Виталий Акиньшин.

«Только что мы вернулись с самого, так скажем, переднего края. Из того места, где армия Донецкой народной республики продолжает теснить украинские войска», - отметил Акиньшин.

Журналисты «Звезды» оказались первыми представителями прессы в освобожденном накануне поселке Павлополе. Съемочная группа телеканала подтвердила, что войска Киева были выбиты из населенного пункта и в настоящее время бои продолжают идти на окраинах, с каждым часом отодвигаясь все дальше и дальше.

«Ситуация продолжает оставаться достаточно сложной. Украинская артиллерия бьет по поселку, по окраинам, по прилегающим дорогам. Соответственно, артиллерия ДНР пытается, как может, и достаточно успешно, гасить эти очаги сопротивления. Накрывать точки, откуда бьет украинская артиллерия. Все это выглядит, конечно, как достаточно мощный взаимный обстрел самыми тяжелыми калибрами», - описал журналист.

Бойцы армии ДНР, как отметил, корреспондент, уже уверенно закрепились в Павлополе и начинают развивать свое наступление при поддержке артиллерии и, в первую очередь, систем залпового огня.

Кроме того, в воскресенье, 27 февраля, сотрудники «Звезды» успели побывать в поселке Пищевик, находящемся на бывшей границе Донецкой народной республики и Украины. Этот населенный пункт также был занят военными ДНР. На территории поселка по группе журналистов был открыт огонь.

«Возможно, была информация с беспилотного летательного аппарата, который периодически появлялся над поселком, возможно, какие-то другие источники, но в один момент по находящимся там журналистам артиллерия ВСУ открыла очень мощный реактивный огонь... Возможно... двадцать-тридцать снарядов упало на поселок, считать было некогда», - указал Акиньшин.

В результате произошедшего, по счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал. Всем представителям прессы удалось выехать с места обстрела, однако ситуация, по оценке нашего корреспондента, была опасной.

«Обстановка остается достаточно напряженной. Вооруженные силы Украины, отступая, тем не менее пытаются бить по населенным пунктам. Это уже некая закономерность: покидая те или иные населенные пункты, Украина разворачивает свою артиллерию по жилым домам», - заключил он.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.