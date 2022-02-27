В Белом доме оценили позицию Китая в связи с санкциями против России

США полагают, что Китай не станет помогать России справляться с западными санкциями. Такое заявление сделал представитель Белого дома.

«Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет», - заявил он в ходе телефонного брифинга.

Он также обратил внимание на сообщения об ограничении части национальных банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из РФ.

По словам чиновника, это означает, что, как и в прошлом, «Китай склонен уважать силу американских санкций», передает РИА Новости.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.

В частности, Евросоюз объявил о санкциях, которые затронут 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, включая оборонные. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя масштабные санкции в отношении России, заявил, что Британия будет вытеснять РФ из мировой экономики.

Новые антироссийские санкции, а также ограничения на экспорт в страну ввел Вашингтон. Президент США Джо Байден заявил, что санкции разработаны таким образом, чтобы увеличить долгосрочный негативный эффект для России и минимизировать последствия для США.