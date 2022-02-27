В Белом доме заявили о намерении сохранить в SWIFT некоторые банки РФ

Соединенные Штаты постараются сохранить в системе SWIFT некоторые банки РФ. Об этом рассказал высокопоставленный представитель администрации США.

Речь, по его словам, идет, в частности, о кредитных организациях, через которые идут платежи за поставки энергоносителей.

Отвечая на вопрос о том, как в Белом доме планируют минимизировать последствия отключения некоторых российских банков от SWIFT для мирового энергетического рынка, чиновник сказал, что в случае, если платеж будет проводится за энергоносители, то его освободят от ограничений.

Представитель американской администрации добавил, что есть и второй вариант: «по-умному подойти к отбору институтов для "десвифтизации"».

«Мы знаем, через какие банки оплачивается большая часть энергопотоков. Если мы выберем такой подход, то сможем просто отобрать институты, через которые энергопотоки по большей части не проходят», - приводит РИА Новости слова высокопоставленного американского чиновника.

Ранее в пресс-службе правительства Германии, по итогам переговоров лидеров стран Запада, сообщили, что все банки РФ, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские кредитные организации, будут исключены из SWIFT.

Недружественные шаги западных государств связаны со спецоперацией Вооруженных сил РФ по защите жителей Донбасса, о которой утром 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.