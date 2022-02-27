США и власти ЕС планируют ограничить систему «золотых паспортов» для россиян

Гражданам России ограничат доступ к системе «золотых паспортов», которая позволяет богатым людям становиться гражданами других стран.

«Мы обязуемся принять меры с целью ограничения продажи гражданства, так называемых золотых паспортов, которая позволяет богатым россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами наших стран и получать доступ к нашей финансовой системе», - говорится в совместном заявлении США и их партнеров.

Евросоюз ранее принял решение прекратить действие взаимного соглашения с Россией по упрощенной процедуре выдачи виз. Она перестанет действовать для членов официальных делегаций и обладателей дипломатических паспортов РФ, российских бизнесменов и парламентариев.

Недружественные шаги со стороны Европы и США связаны с проводимой Россией спецоперацией по защите жителей Донбасса, о которой 24 февраля в своем телеобращении объявил Владимир Путин. После этого ряд стран по всему миру заявили о введении новых антироссийских санкций.