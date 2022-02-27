МО РФ: потери среди российских военнослужащих многократно меньше уничтоженных националистов и потерь ВСУ

Потери среди российских военнослужащих многократно меньше уничтоженных националистов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», - сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, официальный представитель российского оборонного ведомства обратил внимание, что те, кто причастны к издевательствам над российскими военнослужащими, будут найдены, после чего понесут ответственность за совершенные преступления.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.