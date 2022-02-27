В Белом доме заявили, что НАТО не угрожает России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала ABC заявила, что Североатлантический альянс не угрожает Москве.

«Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины. Прежде всего, это модель поведения, которую мы видим со стороны президента Путина на всем протяжении этого конфликта. Она заключается в создании угроз, которые на существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию», - сказала она.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не видит в РФ «неизбежную» угрозу для своей безопасности, однако ее действия, по мнению членов политического блока, обрели заметно более агрессивные формы.

Сегодня, Владимир Путин приказал российскому оборонному ведомству перевести силы сдерживания армии РФ в режим боевого дежурства. Российский лидер обратил внимание, что руководители ведущих странах Североатлантического альянса позволяют себе агрессивные высказывания в адрес России.