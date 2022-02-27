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Мединский: Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области

Анна Назайкина
15:36 27.02.2022
В настоящий момент российская делегация едет на место переговоров.
Мединский: Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области
© Фото: МИД РФ, Globallookpress
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Украинская сторона согласовала проведение переговорного процесса в Гомельской области. Об этом сообщил глава российской делегации переговорщиков Владимир Мединский. Он добавил, что в настоящий момент российская сторона направляется на место переговоров.

Кроме того, Мединский отметил, что Россия готова к проведению переговоров с Украиной, чтобы достигнуть мира, в любое время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Киев сам предложил Гомель в качестве места для переговоров с Москвой. Представитель Кремля обратил внимание, что в этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения российской спецоперации, приостановлены не будут.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Однако, по словам Пескова, украинская сторона позже заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а впоследствии вообще «ушла со связи».

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