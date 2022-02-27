Журналисты «Звезды», РИА Новости и ТВЦ попали под обстрел в Донбассе
Наш корреспондент Алексей Дегтярев сообщил, что в результате обстрела не пострадал.
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Журналисты «Звезды», РИА Новости и ТВЦ попали под обстрел в Донбассе. Соответствующие кадры публикуют РИА Новости.
Наш корреспондент Алексей Дегтярев сообщил, что в результате обстрела не пострадал.
«Все остались живы, никто не ранен», - рассказал он.
Как отмечается, представители прессы попали под обстрел реактивной системы залпового огня.