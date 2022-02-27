В стране и мире Журналисты «Звезды», РИА Новости и ТВЦ попали под обстрел в Донбассе Анна Назайкина Наш корреспондент Алексей Дегтярев сообщил, что в результате обстрела не пострадал. © Видео: РИА Новости © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Журналисты «Звезды», РИА Новости и ТВЦ попали под обстрел в Донбассе. Соответствующие кадры публикуют РИА Новости. Наш корреспондент Алексей Дегтярев сообщил, что в результате обстрела не пострадал. «Все остались живы, никто не ранен», - рассказал он. Как отмечается, представители прессы попали под обстрел реактивной системы залпового огня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика