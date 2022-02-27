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Фейки и оправдания: как ВСУ пытается снять с себя вину за попадание ракеты в жилой дом в Киеве

Константин Коковешников
01:15 27.02.2022
Украинское руководство заявляет о якобы российской ракете, однако в Минобороны РФ данную информацию опровергли.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Киеве бесконтрольная раздача оружия населению привела к тому, что неизвестные расстреляли полицейский патруль во время проверки документов. Подозреваемые скрылись на машине после совершения преступления. По словам главы МВД, в руки желающих переданы более 25 тысяч автоматов и 10 миллионов патронов, а также РПГ и гранаты. Появляются кадры задержаний силовиками якобы российских диверсантов, а по факту - обычных граждан, которые просто пытались укрыться в подвалах.

Посла попадания ракеты в жилой дом в центре Киева были разрушены квартиры сразу на нескольких этажах. Находился ли кто-нибудь там внутри, по-прежнему неизвестно. На Украине тут же возложили за это ответственность на российскую армию. Однако в Минобороны РФ это опровергли. Источник в ведомстве сообщил, что характер повреждений дома свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, которая в отличие от крылатой или, например, оперативно-тактической, предназначена для уничтожения воздушных целей, а никак не наземных объектов.

«Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1» и ракета задела угол жилого дома», - прокомментировали в МО РФ.

Возможными причинами отказа украинской ПВО в российских Вооруженных силах называют устаревшее оборудование и отсутствие должного за ним ухода.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что не ведут ударов по гражданским объектам, а лишь выводят из строя военную инфраструктуру.

На этом фоне президент Зеленский продолжает заявлять, что удерживает ситуацию под контролем и не собирается покидать Украину. В подтверждение этому - видео возле знаменитого дома с химерами, напротив офиса президента страны. Однако в России уже в этом сомневаются.

«Зеленский спешно покинул Киев. Его не было уже вчера в столице Украины. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее», - сказал спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

В своем новом обращении Зеленский призвал всех, кто хочет защитить Украину, приехать в Киев, и пообещал выдать им оружие. А в МВД выложили инструкцию, как делать коктейль Молотова. Свои обращения записывают и националисты.

От возможных обстрелов люди спасаются в бомбоубежище. Мэр Киева Виталий Кличко объявил до понедельника комендантский час и призвал всех, кто не задействован на объектах критической инфраструктуры, не выходить на улицы.

В Минобороны России заявляют, что по мере продвижения войск констатируют «нарастание количества истеричных фейков». Например, на одном из размещенных в Сети видео ВСУ якобы сбивают российский истребитель. Позже оказалось, что это кадры компьютерной игры. Или другое видео: якобы пленный российский полковник. Но на другом фото он запечатлен с погонами украинской армии.

В стране перебои с продовольствием. На западе страны, рядом с польской границей, наблюдаются огромные пробки. Туда прибыли уже больше ста тысяч беженцев. Пятнадцать тысяч въехали в Румынию, и это лишь за последние сутки.

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