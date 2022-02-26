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Лукашенко обсудил с Макроном ситуацию на Украине

Роман Захаров
23:50 26.02.2022
Также они коснулись темы вооружений, и, в частности, возможности размещения ядерного оружия на территории РБ.
Лукашенко обсудил с Макроном ситуацию на Украине
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президенты Франции и Белоруссии Эммануэль Макрон и Александр Лукашенко провели телефонную беседу. Об этом сообщает информационное агентство «БелТА».

В ходе разговора главы государств обсудили тему военной операции на территории Украины, проводимой Вооруженными силами РФ. Также они коснулись темы вооружений, и, в частности, возможности размещения ядерного оружия на территории РБ.

«Белорусский президент назвал это (слухи о размещении ядерного оружия в Белоруссии. - Прим. ред.) фейком», - подчеркивает агентство.

Лукашенко при этом заявил Макрону, что если народ Белоруссии «не будут душить», то РБ не станет дополнительно размещать какое-либо вооружение у себя.

Президенты также обсудили будущее Европы и место Белоруссии в миропорядке, отношения Минска и Москвы. В завершении беседы они договорились о контактах в ближайшее время.

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