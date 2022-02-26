Пассажирский самолет Коморских островов упал в районе Индийского океана

Самолет авиакомпании Коморских островов исчез с радаров в районе Индийского океана. В ходе поисковой операции были обнаружены некоторые обломки воздушного судна, что говорит об авиационном происшествии, сообщила администрация президента.

«Во время поисковых работ, проводимых задействованными для этой цели государственными службами при поддержке аэропорта Дзаудзи, начали находить обломки самолета в прибрежной зоне Джойези, что подтверждает авиакатастрофу», - говорится в сообщении в Facebook.

По данным Министерства транспорта, ЧП с самолетом местной авиакомпании произошло сегодня утром в районе между островами страны.

В ведомстве уточнили, что на борту воздушного судна было двенадцать граждан Коморских островов, а также двое граждан Танзании, которые являются членами экипажа.