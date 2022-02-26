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ВМС Украины пытались атаковать корабли Черморфлота во время эвакуации сложивших оружие военнослужащих ВСУ с острова Змеиный

18:02 26.02.2022
Было отмечено, что часть атакующих украинских катеров действовала под прикрытием гражданских судов.
ВМС Украины пытались атаковать корабли Черморфлота во время эвакуации сложивших оружие военнослужащих ВСУ с острова Змеиный
© Фото: Zmeinyi-sea, Wikimedia
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ВМС Украины пытались атаковать корабли Черморфлота во время эвакуации сложивших оружие военнослужащих ВСУ с острова Змеиный. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82-х добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров ВМС Украины, используя "тактику роя", попытались атаковать корабли Черноморского флота», - сообщили в оборонном ведомстве.

Было отмечено, что часть атакующих украинских катеров действовала под прикрытием гражданских судов. Целью данной атаки, заявили в МО РФ, была, прежде всего, месть украинским военнослужащим, которые добровольно сложили оружие, и обвинение ВС России в уничтожении пленных.

Конашенков уточнил, что в результате морского боя шесть катеров ВМС Украины удалось уничтожить. Как сообщается, никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов

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