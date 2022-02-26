В ЛДПР ответили на сообщения о подключении Жириновского к аппарату ИВЛ

В ЛДПР ответили на сообщения о подключении Владимира Жириновского к аппарату ИВЛ. Как заявили в партии, состояние лидера фракции является стабильным.

«Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности», - сообщил «Звезде» руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин.

Ранее в СМИ появились сообщения, что парламентария подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Утверждалось, что Жириновскому установили трубку в горло, лидера фракции якобы ввели в состояние медикаментозной комы.