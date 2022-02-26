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ФСБ: украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в РФ

Анна Назайкина
15:30 26.02.2022
Было добавлено, что при пресечении вооруженной провокации был ранен сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
ФСБ: украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в РФ
© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook
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Украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, который пытался найти убежище в РФ, чтобы уклониться от участия в боевых действиях. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

«25 февраля т.г. представителями  националистических формирований с территории Украины расстрелян  военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской  Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях», - говорится в сообщении службы.

Кроме того, было добавлено, что при пресечении вооруженной провокации был ранен сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

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