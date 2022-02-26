ФСБ: украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в РФ

Украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, который пытался найти убежище в РФ, чтобы уклониться от участия в боевых действиях. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

«25 февраля т.г. представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях», - говорится в сообщении службы.

Кроме того, было добавлено, что при пресечении вооруженной провокации был ранен сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.