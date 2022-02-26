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Замминистра обороны Фомин встретился с вице-президентом Суверенного совета Судана

13:06 26.02.2022
Стороны подтвердили настрой на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в военной и военно-технической сферах.
Замминистра обороны Фомин встретился с вице-президентом Суверенного совета Судана
© Фото: МО РФ
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Заместитель министра обороны Александр Фомин провел встречу заместителем Председателя Суверенного совета Республики Судан Мухаммадом Дагло. Об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно ситуации на Ближнем Востоке и в Африке», - говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили настрой на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в военной и военно-технической сферах, добавили в оборонном ведомстве.

Дагло прибыл в Москву в составе делегации Судана 23 февраля. Ранее он провел встречи с заместителем председателя правительства Александром Новаком, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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