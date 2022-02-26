Армия Замминистра обороны Фомин встретился с вице-президентом Суверенного совета Судана Стороны подтвердили настрой на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в военной и военно-технической сферах. © Фото: МО РФ Читайте нас на: Заместитель министра обороны Александр Фомин провел встречу заместителем Председателя Суверенного совета Республики Судан Мухаммадом Дагло. Об этом сообщает Минобороны России. «В ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно ситуации на Ближнем Востоке и в Африке», - говорится в сообщении. Стороны также подтвердили настрой на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в военной и военно-технической сферах, добавили в оборонном ведомстве. Дагло прибыл в Москву в составе делегации Судана 23 февраля. Ранее он провел встречи с заместителем председателя правительства Александром Новаком, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика