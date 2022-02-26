Минобороны РФ: жители украинского Мелитополя приветствовали российских военных красными флагами

В пятницу вечером, 25 февраля, после высадки морского десанта РФ в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно сообщениям оборонного ведомства, мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих во время их передвижению по городу. Отмечается, что некоторые горожане выходили на улицы с красными флагами.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам объявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести действующего руководства Украины.

В настоящий момент специальная военная операция продолжается. Вооруженными силами России было выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины. В Минобороны РФ отмечают, что абсолютно все удары наносятся точечно и только по военным объектам, исключая попадание по объектам гражданской инфраструктуры.

Материал подготовил: Роман Захаров