Армия В Минобороны РФ опровергли слухи о взломе сайта оборонного ведомства Все технические и программные средства интернет-портала ведомства функционируют с заданными параметрами в штатном режиме. © Фото: pixabay Читайте нас на: Распространяемая в социальных сетях информация о якобы взломе хакерской группировкой Anonymоus сайта Министерства обороны Российской Федерации и «похищении» персональных данных сотрудников ведомства является примитивным фейком. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ. «Никаких списков персональных данных военнослужащих и других сотрудников Минобороны России на серверах сайта ведомства не хранится в принципе. Это попросту запрещено российским законодательством, о котором украинцам не известно. Не вызывает ничего кроме усмешки и похищенный список данных "сотрудников", среди которых имеется, например, "ИП Масленкова Наталья Ивановна". К сведению украинских фейко(де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают "индивидуальных предпринимателей"», - прокомментировали в оборонном ведомстве появившиеся слухи. В Минобороны отметили, что все технические и программные средства интернет-портала ведомства функционируют с заданными параметрами в штатном режиме. Материал подготовил: Роман Захаров В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика