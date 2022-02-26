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На воде и в воздухе: кадры масштабных учений ВМФ РФ в Средиземном море

00:18 26.02.2022
В маневрах принимали участие корабли и суда обеспечения Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В восточной части Средиземного моря завершились масштабные учения с участием более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ, а также летательных аппаратов морской авиации и ВКС РФ.

Оценить масштаб маневров можно было лишь с воздуха. Корабли выстроились в боевой порядок. На языке военных моряков это называется «морской ордер». Это похоже на крепость, только на воде. Когда противодиверсионные катера «Раптор», минные тральщики, крейсеры, фрегаты и противолодочные корабли занимают четко обозначенные места, и ни приблизиться, ни атаковать этот строй не способны никакие силы противника.

«Кораблю поставлена задача действовать в составе "ордера". Группировки в прибрежных территориях порта Тартус с задачей обеспечивать ближнее противолодочное охранение. Корабль оснащен комплексами противолодочного оружия, способными осуществить уничтожение подводной лодки противника. Также ведение боя против надводного корабля на допустимых дистанция, на тех, на которых, соответственно, противник не способен успеть по нам применить оружие», - рассказал командир большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» Игорь Толбатов.

Место БПК «Адмирал Трибуц» в «ордере» - на правом фланге. По сути, это передовая линия обороны. Тренировки отражения атаки подводных лодок на корабле проходят практически ежедневно. Масштабные учения - вершина многомесячной подготовки.

Учебная тревога. Объявлено приготовление корабля к бою. Оперативное время ноль часов, ноль минут. Управление с ходового поста на ГКП.
По сигналу корабельного горна экипаж в считанные минуты занимает места согласно корабельному расписанию. Главная задача - правильно определить цель и не допустить ее приближения. Во время учений подводная лодка условного противника должна быть уничтожена в любом случае.

С воздуха прикрытие боевого ордера обеспечивают самолеты морской авиации - противолодочные Ил-38 и многофункциональные истребители Су-30СМ.

Основная часть учений прошла в нейтральных водах восточной части Средиземноморья. Когда все задачи маневров выполнены, армада кораблей словно единый организм, слаженно и максимально быстро выполняет разворот и входит в территориальные воды Сирии вблизи порта Тартус.

«Основное предназначение корабля - это ведение боя с подводными лодками противника. Корабль выполняет задачи на просторах мирового океана, повседневно проводя тренировки с личным составом с учебными целями. Но в любое время, как мы и говорили, готов выполнить любую поставленную боевую задачу», - говорит командир большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» Игорь Толбатов.

В учениях принимали участие корабли и суда обеспечения Черноморского, Балтийского и даже Тихоокеанского флотов. Переход последних в Средиземное море занял почти месяц. А теперь они в едином строю показали возможности ВМФ России по защите интересов нашей страны в мировом океане.

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов 

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