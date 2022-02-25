Тайвань присоединился к антироссийским санкциям

Тайвань присоединился к западным санкциям против России и осудил ее действия на Украине. Об этом говорится в заявлении тайваньского внешнеполитического ведомства.

«Чтобы заставить Россию прекратить военную агрессию против Украины и как можно скорее возобновить мирный диалог между всеми заинтересованными сторонами, правительство Китайской Республики (Тайвань) объявляет о присоединении к международным экономическим санкциям против России», - приводит РБК сообщение МИД.

В ведомстве не стали уточнять, к каким именно санкциям присоединился Тайвань. В дипведомстве рассказали о дальнейших консультациях с США и странами-партнерами по вопросу восстановления мира и стабильности в регионе.