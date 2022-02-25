В стране и мире СМИ: минобороны Украины попросило хакеров защитить важные объекты инфраструктуры Ян Брацкий Ранее глава украинского государства объявил в стране всеобщую мобилизацию в течение 90 дней. © Фото: Pexels Читайте нас на: Минобороны Украины призвало хакеров принять участие в защите критически важных объектов инфраструктуры страны. Киберпреступникам могут поручить защиту этих объектов от возможных сетевых атак, сообщает Reuters. Ранее глава украинского государства объявил в стране всеобщую мобилизацию в течение 90 дней. Согласно указу, призыву подлежат военнообязанные и резервисты. Утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика