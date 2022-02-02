Артиллерийская «симфония» в горах Латакии: в САР прошли учения горно-штурмовых подразделений

Под руководством военнослужащих российской группировки войск в Сирии прошли учения горно-штурмовых подразделений вооруженных сил САР. Военные мероприятия состоялись в горной Латакии в рамках обмена опытом.

Из замаскированной скрытой в земле позиции минометчики ведут огонь по горе. На самой вершине выявлено несколько целей. Рвущиеся мины вносят панику в ряды условного противника.

К «симфонии» артиллеристов присоединяются звуки крупнокалиберных орудий. Это пикапы, оснащенные пулеметами ДШК и зенитными установками. Легендарные сирийские «тачанки» бьют по «врагу».

Роль оборудованных позиций «неприятеля» играет яркое белое пятно из каменной крошки и многочисленные железные ящики. Их судьба предрешена.

Словно игрушечные солдатики, вверх по извилистым склонам взбираются сирийские бойцы. Делать это с полным боекомплектом на себе - непростая задача. Но когда рядом такое прикрытие, ничего не страшно.

Штурмовой отряд сирийской пехоты выдвигается на захват опорного пункта условных боевиков. Бойцы заранее в невыгодном положении, потому что «противник» занял господствующие высоты. В связи с этим надо передвигаться быстро и асимметрично, чтобы не попасть под огонь условного неприятеля, и еще самим вести стрельбу. Конечно, всему этому сирийских бойцов учат российские военнослужащие.

И вот, господствующая высота покорилась выносливым воинам. Над вершиной сирийский флаг. Российские военные, следившие за действиями своих подопечных, убедились, что теория и регулярные тренировки по три раза в неделю не прошли даром.

«Военнослужащие САР сегодня отрабатывали укрепрайоны. Укрепились на горе, также обеспечили проход своим войскам. Солдаты САР работали очень быстро, грамотно, слажено. Связь налажена, друг друга знают хорошо. Мы используем современные тактические способы и пытаемся передать это им. Они улавливают с ходу и готовы заниматься с нами», - рассказал военнослужащий российской группировки войск в Сирии Ильгизар.

Для Хамзи Ахмата учения в этих местах почти всегда, как настоящий бой. Он в деталях помнит, как освобождал здесь, в горной Латакии, населенный пункт Сальма. Потерял многих боевых товарищей, но сам выжил и теперь постоянно совершенствует навыки.

«Сегодняшняя тренировка была очень полезной для всех наших солдат. Русские передают нам свой опыт перемещения в горных местах и среди скал. Здесь очень важна маневренность и маскировка», - отметил сирийский военнослужащий Хамзи Ахмат.

Также в ходе этих командно-штабных учений был задействован так называемый кочующий миномет. В Сирии он используется в комплекте с военным грузовиком высокой проходимости.

«Этот минометный комплекс сирийского производства, но само орудие изготовлено по аналогии с российским минометом "Сани". Его дальность почти шесть километров. У мины огромная поражающая сила. Имея такое оружие, можно остановить наступление противника в горах», - объяснил командир минометной группы Фарис Хасун.

Горная Латакия напрямую граничит с Идлибской зоной деэскалации. Здесь проходит красная линия, заступив за которую противник не только получит отпор, но и может оказаться в роли отступающего. Ведь навыки сирийской армии по наступлению в горах уже взошли на впечатляющую вершину мастерства.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов