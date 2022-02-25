Карнеги-Холл в Нью-Йорке отменил выступления Гергиева и Мацуева
О том, что стало причиной такого решения, руководство Карнеги-Холл не сообщило.
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
Концертный зал Карнеги-Холл в Нью-Йорке принял решение об отмене выступления российских дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте концертного зала.
«Пожалуйста, обратите внимание, что Венским филармоническим оркестром вместо Валерия Гергиева будет дирижировать Янник Незе-Сеген. Выступление пианиста Дениса Мацуева также не состоится», - сказано в тексте заявления.
О том, что стало причиной такого решения, руководство Карнеги-Холл не сообщило.