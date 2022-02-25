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Карнеги-Холл в Нью-Йорке отменил выступления Гергиева и Мацуева

Роман Захаров
02:12 25.02.2022
О том, что стало причиной такого решения, руководство Карнеги-Холл не сообщило.
Карнеги-Холл в Нью-Йорке отменил выступления Гергиева и Мацуева
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Концертный зал Карнеги-Холл в Нью-Йорке принял решение об отмене выступления российских дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте концертного зала.

«Пожалуйста, обратите внимание, что Венским филармоническим оркестром вместо Валерия Гергиева будет дирижировать Янник Незе-Сеген. Выступление пианиста Дениса Мацуева также не состоится», - сказано в тексте заявления.

О том, что стало причиной такого решения, руководство Карнеги-Холл не сообщило.

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