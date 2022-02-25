ФАС проверит DNS из-за роста цен на электронику на 30%

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен крупной российской торговой сетью электроники DNS, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с публичным заявлением генерального директора торговой сети DNS ФАС России проверит обоснованность повышения ретейлером цен», - говорится в сообщении службы.

Совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев в беседе со «Звездой» заявил, что на данный момент он не получал никаких уведомлений от ФАС и не контактировал с ведомством.

«В той или иной степени все повысили, не только мы. Это все по рынку. У нас повышение цен до 30%... Это в основном реакция на ту волатильность и неопределенность, которая есть на рынке... Международные контакты мы не смогли оплатить, потому что биржа не работала, перестраивалась, с банками некоторыми нюансы», - объяснил он.

Алексеев также добавил, что в настоящий момент наблюдается ажиотажный спрос, на который если так не реагировать, с его слов, будут пустые полки.

«Я понимаю, что вся страна в едином порыве сплотилась перед геополитическими вызовами, но картинка с повышением цен - плохо, а картинка с пустыми полками, где нет телевизоров, - хорошо? Мы в контакте с властями пытаемся принимать меры так, чтобы ситуацию нормализовать», - сказал Алексеев.

Кроме того, в ФАС ранее отмечали, что сегодня службой был направлен в организацию соответствующий запрос. Также ведомство выдало предостережение о недопустимости действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции.