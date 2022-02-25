Венесуэла, Шри-Ланка и Саудовская Аравия впервые в этом году организуют турниры АрМИ

В первом отборочном этапе Армейских международных игр задействовано более 280 тысяч военнослужащих, сообщил на заседании по АрМИ-2022 замминистра обороны РФ Павел Попов.

«Соревнования стали эффективной формой развития открытых, доверительных отношений между армиями мира. С 2015 года в них приняло участие порядка 30 тысяч военнослужащих из 53 стран. В этом году ждем на Игры свыше 300 команд более чем из 40 государств», - сказал он.

Попов рассказал, что в программе состязаний 36 конкурсов, которые пройдут в 16 странах. Он напомнил, что в прошлом году принимающих государств было 11. Кроме того, впервые турниры организуют Венесуэла, Шри-Ланка и Саудовская Аравия.

«Для повышения профессионального мастерства военнослужащих и зрелищности мероприятия усложнены трассы и введены новые элементы. Чтобы очередные Армейские игры, как и прежде, прошли на достойном уровне, предстоит большая подготовительная работа. Необходимо подключить к ней федеральные органы исполнительной власти и общественные организации», - добавил Попов.

По словам замминистра, особое внимание требуется уделить взаимодействию с иностранными коллегами, мерам комплексной безопасности, медицинскому и материально-техническому обеспечению.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов