Во Франции заявили о нежелании Европы воевать с Россией

Ни у кого в Европе и США нет желания вступать в войну с Россией. Соответствующее заявление сделала министр обороны Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции RTL.

Она добавила, что политики хотят как можно скорее разрешить сложившуюся ситуацию, а также добиться скорого прекращения огня на востоке Украины, передает РИА Новости.

В четверг, 24 февраля, российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на Украине. Глава РФ, обратившись к жителям страны в телеобращении, объяснил решение сложившейся ситуацией, которая требует решительных и незамедлительных действий.

В Минобороны РФ заявили, что российские Вооруженные силы высокоточными средствами поражения выводят из строя украинскую военную инфраструктуру. В оборонном ведомстве заверили, что обычным людям ничего не угрожает.

Началу спецоперации предшествовало признание со стороны России народных республик Донбасса ДНР и ЛНР. На прошлой неделе стороны подписали договоры о сотрудничестве и взаимной поддержке, в том числе военной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к «Бухарестской девятке» с просьбой надавить на Россию и ввести против нее санкции. Украинский лидер заявил, что стране нужна эффективная международная помощь.