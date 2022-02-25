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Зеленский обратился к «Бухарестской девятке» за помощью в обороне

Анна Касаткина
10:25 25.02.2022
Украинский президент заявил, что обсудил ситуацию с польским президентом Анджеем Дудой.
Зеленский обратился к «Бухарестской девятке» за помощью в обороне
© Фото: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS, globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к «Бухарестской девятке» с просьбой надавить на Россию и ввести против нее санкции. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Зеленский заявил, что Украине нужна эффективная международная помощь, ситуацию он обсудил с польским президентом Анджеем Дудой.

«Обратился к "Бухарестской девятке" с просьбой о защите и санкциях, давлении на агрессора. Вместе мы должны сесть за стол переговоров. Нам нужна антивоенная коалиция», - сообщил он.

Объединение «Бухарестская девятка» включает в себя Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию, Латвию, Литву и Эстонию. Организация создана для углубленного военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО.

Ранее о втором пакете санкций против России объявил Евросоюз. Как уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, он затронет 70% российского рынка банковских услуг.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.

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