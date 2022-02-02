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Выбраться живыми: как подводников готовят к нештатным ситуациям на лучших тренажерах ВМФ РФ

Виктория Косогляденко
05:00 02.02.2022
Экипажи подводных лодок Черноморского флота прошли обучение на современных тренировочных комплексах «Афалина» и «Гефест».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Спрятать стоянку подводных лодок в хорошо просматриваемой бухте, где каждый корабль на виду, почти невозможно. Однако в Новороссийске это сделать получилось. Тут наша самая молодая и самая современная военно-морская база - порт приписки субмарин новейшего поколения. А еще здесь учебно-тренировочный комплекс с лучшими в ВМФ тренажерами для подготовки подводников к действиям в нештатных ситуациях.

Ситуацию с учебным включением аварийной тревоги здесь отрабатывают настолько серьезно, насколько это возможно. Если не среагировать быстро в экстренных обстоятельствах, затопление неизбежно. Из пробоины хлещет вода, и ее уровень стремительно поднимается.

«В этом отсеке пять пробоин. Если из каждой в полную силу начнет поступать вода, то его затопит в ближайшие 10 минут», - передает корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко прямо с места событий.

Пока отсек осушают, Александр Ерин признается, что его место, вообще-то, у плиты. Он - кок на субмарине. Но сегодня на горячее у матроса пробоина в шестом отсеке. Устранять повреждения должен уметь каждый, и должность тут не имеет значения. Ситуации моделируют максимально реалистично.

«И сильный напор воды, и вода холодная. Для большей реальности могут выключить свет. Ты действия выполняешь в полной темноте», - описал возможное развитие событий командир электротехнической группы ДЭПЛ «Краснодар» Вадим Кривошлыков.

Здесь проводятся не только проверки навыков, но и испытания для нервов. Порой единственный шанс спастись и покинуть аварийную лодку глубоко под водой - узкая труба. Когда в кромешной тьме пространство заполняется водой, вся надежда на выдержку подводников.

«Конечно, когда по ней ползешь, кажется, будто она нескончаемая», - признался рулевой сигнальщик ДЭПЛ «Краснодар» Валерий Христенко.

Нам дали протестировать все, что называется, «на сухую». Но тоже не без риска.

«Тут испытываешь такое волнение, как ни в каком другом отсеке подводной лодки. Это торпедный аппарат - по сути, труба длиной больше 10 метров. Внутри нее тесно, сложно передвигаться и даже страшновато. И оказаться здесь подводник может только в экстренной ситуации: если субмарина терпит бедствие. И тогда это единственный способ выбраться из нее», - поделилась Косогляденко.

Для оказания помощи кораблю на грунт спускаются водолазы. Из иллюминатора за их действиями обычно наблюдает инструктор.

«Подсмотреть за работой водолаза можно через вот такой иллюминатор. Окно на дно. Тут пятиметровая глубина, но видимость идеальная. Вот так и выглядит затопленный отсек. Максимально реалистично, хоть это и тренажер. И даже стенки здесь один в один как перегородки на настоящем корабле», - рассказала наша корреспондент.

Тренажер «Афалина» для такого и предназначен. Это «практический сборник» самых опасных моментов, что могут возникнуть на борту вдали от берега. Поломки, аварии, и даже пожары. К примеру, пространство дымового лабиринта на тренажере специально сильно ограничено. Так на подлодку больше похоже.

«Страшен не столько пожар, сколько задымление, так как пространство замкнутое, кислорода мало. И приучают сразу проходить весь отсек, знать наизусть все», - объяснил старший специалист ДЭПЛ «Краснодар» Александр Ильвес.

Недавно все экипажи кораблей Черноморского флота по очереди повторили полный курс упражнений на УТК, после чего ушли в море на межфлотские учения - уже подготовленными к любым непредвиденным ситуациям.

Материал подготовили Анна Берестовая, Николай Баранов, Аркадий Украинский

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