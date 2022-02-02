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Военные России и Белоруссии начали боевое слаживание на белорусских полигонах

05:01 02.02.2022
Подразделения ВС РФ совместно с подразделениями вооруженных сил Белоруссии в единых боевых порядках отрабатывают различные приемы и способы боевых действий.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Подразделения и воинские части Восточного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил Белоруссии, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к боевому слаживанию на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский.

В совместных учениях задействованы мотострелковые подразделения, экипажи танков и БМП, артиллерийские расчеты, а также расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов. С ними проводятся контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и другим предметам обучения.

Кроме того, бойцы отрабатывают на полигонах вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

Подразделения ВС РФ совместно с подразделениями вооруженных сил Белоруссии в единых боевых порядках отрабатывают различные приемы и способы боевых действий. Целями боевого слаживания является достижение высокого уровня готовности подразделений к совместным действиям.

Сообщается, что проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. Первый этап пройдет до 9 февраля, на нем выполняется передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на белорусской территории, а также организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость-2022».

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов

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