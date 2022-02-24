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Боевая стрельба и уничтожение мин: кадры комплексных учений кораблей ТОФ в Авачинском заливе

05:00 24.02.2022
Артиллерийские расчеты кораблей успешно уничтожили огнем 30-мм корабельных автоматических артиллерийских установок АК-630М макеты морских плавающих мин.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и корвета «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) после пополнения материальных запасов в пункте базирования на Камчатке провели комплексные учения с боевыми стрельбами в Авачинском заливе.

В рамках учений были отработаны задачи по обнаружению и уничтожению плавающих мин в районе интенсивного гражданского судоходства. Артиллерийские расчеты кораблей успешно уничтожили огнем 30-мм корабельных автоматических артиллерийских установок АК-630М макеты морских плавающих мин.

Далее экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС морской авиации ТОФ провел учения по спасению. В рамках данного эпизода Ка-27ПС взлетел с палубы фрегата «Маршал Шапошников», осуществил поиск человека, находящегося в воде, его подъем на борт Ка-27 с помощью специальной лебедки, и эвакуацию на корабль для оказания квалифицированной медицинский помощи.

На завершающем этапе комплексных учений офицерский состав фрегата «Маршал Шапошников» и корвета «Гремящий» провел зачетные стрельбы из пистолета Макарова по мишеням на вертолетной площадке, а военнослужащие по контракту провели тренировки по практическому противодиверсионному гранатометанию.

В ближайшее время около 20 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ в составе разнородных тактических групп продолжат выполнение поставленных задач в дальней морской зоне.

В период с 15 по 25 февраля 2022 года в восточной части Средиземного моря, в акватории морей, прилегающих к российской территории, а также в других оперативно важных районах Мирового океана проходит серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ РФ по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили: Роман Захаров, Олег Давыденко 

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