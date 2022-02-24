В Воронежской области разбился Ан-26

В Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества разбился самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«На земле разрушений нет. По предварительной информации причиной аварии стал отказ техники», - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.