В Воронежской области разбился Ан-26
Сообщается, что в результате крушения погиб экипаж.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
В Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества разбился самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
«На земле разрушений нет. По предварительной информации причиной аварии стал отказ техники», - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.
Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов.