МИД РФ: США отказались от переговоров по безопасности за несколько часов до вылета делегации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала «Звезде», какие шаги собираются предпринять российские дипломаты по ситуации на Украине в ближайшее время.

«Были запланированы переговоры с американской стороной, но за несколько часов до вылета на переговоры в Женеву Госдепартамент уведомил Москву относительно того, что Америка больше не планирует ведение переговоров. Это было сделано не на эмоциях, а прорабатывалось в США, наверное, было разработано давно, как и все, как и санкции, это их подход», - сказала она.

По словам Захаровой, уведомление было направлено российской стороне в виде послания госсекретаря США Энтони Блинкена главе МИД РФ Сергею Лаврову.

«Американцы закрыли опцию для обсуждения вопросов безопасности, в том числе и обсуждения ситуации вокруг Украины», - сказала она.

Также после переговоров в Женеве должны были состояться переговоры в Париже, однако и они были закрыты французскими коллегами, добавила официальный представитель МИД России.

Ранее в МИД заявили, что спецоперация России нацелена на предотвращение глобальной войны.