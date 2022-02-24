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МИД РФ: США отказались от переговоров по безопасности за несколько часов до вылета делегации

Андрей Аркадьев
19:04 24.02.2022
Американцы закрыли опцию для обсуждения вопросов безопасности, в том числе и обсуждения ситуации вокруг Украины, уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала «Звезде», какие шаги собираются предпринять российские дипломаты по ситуации на Украине в ближайшее время.

«Были запланированы переговоры с американской стороной, но за несколько часов до вылета на переговоры в Женеву Госдепартамент уведомил Москву относительно того, что Америка больше не планирует ведение переговоров. Это было сделано не на эмоциях, а прорабатывалось в США, наверное, было разработано давно, как и все, как и санкции, это их подход», - сказала она.

По словам Захаровой, уведомление было направлено российской стороне в виде послания госсекретаря США Энтони Блинкена главе МИД РФ Сергею Лаврову.

«Американцы закрыли опцию для обсуждения вопросов безопасности, в том числе и обсуждения ситуации вокруг Украины», - сказала она.

Также после переговоров в Женеве должны были состояться переговоры в Париже, однако и они были закрыты французскими коллегами, добавила официальный представитель МИД России.

Ранее в МИД заявили, что спецоперация России нацелена на предотвращение глобальной войны.

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