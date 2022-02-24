Автомобиль с дипномерами покинул здание посольства Украины в Москве

Автомобиль с дипломатическими номерами покинул здание посольства Украины в Москве, которое расположено в Леонтьевском переулке. Ранее стало известно, что украинское Министерство иностранных дел отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в РФ для проведения консультаций. Кроме того, сообщалось об эвакуации сотрудников дипломатического представительства из российской столицы.

Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.

В Кремле обратили внимание, что в отношении специальной операции по защите народных республик Донбасса не может использоваться формулировка «оккупация» Украины. Также было отмечено, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке российских ВС. Кроме того, глава МО России Сергей Шойгу дал распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к военнослужащим Украины.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко в беседе со «Звездой» заявил о необходимости начала переговоров для завершения конфликта на Украине. По его словам, чем быстрее начнется мирный переговорный процесс, тем больше жизней будет сбережено.