Бесконечные колонны: как происходит переброска техники ВС РФ для спецоперации по защите ЛДНР

Сегодня утром после обращения президента России наши войска на приграничной с Украиной территории начали спецоперацию по защите республик Донбасса. В заданном направлении выдвинулась бронетехника и подразделения службы материально-технического обеспечения. В воздух поднялась авиация.

Армейская авиация с утра курсирует в сторону границы. То пролетит Ка-52 «Аллигатор», а то Ми-24 или Ми-8 с вооружением на подвеске. Все они летят на предельно малой высоте.

Танки, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня. В движение пришли сотни единиц самой разной военной техники. Все поля сейчас испаханы гусеницами. Бронетехника уже ушла, видно лишь направление - в сторону границы.

Туда же двигаются и колонны с топливом. Основные силы уже давно в движении, и им требуется заправить баки.

Колонна техники уходит за горизонт - это уже второй эшелон российских войск. Самоходные артиллерийские установки. В назначенные районы они идут под российским флагом и знаменем победы.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов