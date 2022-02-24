В стране и мире СМИ сообщили о мощном взрыве в американском штате Колорадо Ян Брацкий Полиция оцепила район, на месте взрыва возник пожар, который пытаются потушить прибывшие спасатели. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Десятки человек эвакуированы в американском штате Колорадо после взрыва в городе Вестминстер. Об инциденте сообщает сообщает издание Colorado Public Radio News. Сейчас на место взрыва прибывают пожарные, полиция и сотрудники спецслужб. Никаких подробностей случившегося не приводится, сведений о пострадавших нет, район происшествия оцеплен силами правопорядка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика