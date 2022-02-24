СМИ сообщили о мощном взрыве в американском штате Колорадо
Полиция оцепила район, на месте взрыва возник пожар, который пытаются потушить прибывшие спасатели.
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Десятки человек эвакуированы в американском штате Колорадо после взрыва в городе Вестминстер. Об инциденте сообщает сообщает издание Colorado Public Radio News.
Сейчас на место взрыва прибывают пожарные, полиция и сотрудники спецслужб.
Никаких подробностей случившегося не приводится, сведений о пострадавших нет, район происшествия оцеплен силами правопорядка.