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Миротворцы РФ провели гуманитарную акцию в детском саду села Ашан Нагорного Карабаха

03:00 24.02.2022
Гумакцию миротворцы РФ провели в здании дошкольного учреждения, где детям были переданы мягкие и развивающие игрушки, а также канцелярские принадлежности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента совместно с ассоциацией благотворительных организаций «МЕРСИ» провели гуманитарную акцию для детского сада села Ашан Мартунинского района в Нагорном Карабахе.

Гумакцию миротворцы РФ провели в здании дошкольного учреждения, где детям были переданы мягкие и развивающие игрушки, а также канцелярские принадлежности.

«Сегодня была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Ашан, Мартунинского района. В детском садике 27 детей получили развивающие игры, наборы для рисования, пластилины», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин.

В первом квартале 2022 года российскими миротворцами спланировано проведение более 30 гуманитарных акций в Нагорном Карабахе.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Материал подготовили: Роман Захаров, Олег Давыденко 

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